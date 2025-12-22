Cierra DIF Estatal 2025 con un incremento del 140 por ciento en adopciones.

Al cierre del presente año, el DIF Estatal registró un incremento del 140 por ciento en asignaciones a familias adoptivas definitivas, seguras y protectoras, al pasar de 32 casos en 2024, a 78 en 2025.

En el mismo lapso hubo un alza del 29 por ciento en las asesorías dirigidas a las familias interesadas, de 1,013 a 1,311, lo que aumentó la cobertura de orientación, información y acompañamiento integral.



Los seguimientos realizados crecieron de 964 a 1,009, para garantizar procesos con atención permanente antes, durante y después de la integración familiar.



Estos resultados son producto de la confianza ciudadana, el fortalecimiento institucional y de procedimientos centrados en el interés superior de niñas, niños y adolescentes (NNA) bajo tutela pública.

El Consejo Técnico Estatal de Adopciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobó además 146 certificados de idoneidad, de los cuales 110 correspondieron a adopciones entre familiares o NNA ya integrados a núcleos familiares, para priorizar la estabilidad emocional y los vínculos afectivos.



Lo anterior es adicional a los 78 casos de menores de edad integrados a familias adoptivas, para un total de 188 solicitudes aprobadas en 2025.