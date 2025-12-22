Cierra DIF Estatal 2025 con un incremento del 140 por ciento en adopciones.

HomeLocalCierra DIF Estatal 2025 con un incremento del 140 por ciento en adopciones.
Al cierre del presente año, el DIF Estatal registró un incremento del 140 por ciento en asignaciones a familias adoptivas definitivas, seguras y protectoras, al pasar de 32 casos en 2024, a 78 en 2025.

En el mismo lapso hubo un alza del 29 por ciento en las asesorías dirigidas a las familias interesadas, de 1,013 a 1,311, lo que aumentó la cobertura de orientación, información y acompañamiento integral.
 
Los seguimientos realizados crecieron de 964 a 1,009, para garantizar procesos con atención permanente antes, durante y después de la integración familiar.
 
Estos resultados son producto de la confianza ciudadana, el fortalecimiento institucional y de procedimientos centrados en el interés superior de niñas, niños y adolescentes (NNA) bajo tutela pública.

El Consejo Técnico Estatal de Adopciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobó además 146 certificados de idoneidad, de los cuales 110 correspondieron a adopciones entre familiares o NNA ya integrados a núcleos familiares, para priorizar la estabilidad emocional y los vínculos afectivos.
 
Lo anterior es adicional a los 78 casos de menores de edad integrados a familias adoptivas, para un total de 188 solicitudes aprobadas en 2025.

