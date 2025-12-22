Aprovecha las vacaciones y disfruta del Polideportivo Luis H. Álvarez.

Las oficinas para el préstamo de material deportivo únicamente permanecerán cerradas el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.

Con más de 30 espacios de diversas disciplinas, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, invita a la población a disfrutar de las vacaciones en el Polideportivo Luis H. Álvarez.

El espacio está disponible para toda la población en general, ubicado al norte de la ciudad en la colonia Quintas Carolinas sobre la Vialidad Sacramento, en donde podrán practicar disciplinas de voleibol, básquetbol, futbol, calistenia, deportes sobre ruedas como patineta, patines, roller derby y bicicross.

Además de disciplinas de raqueta como tenis, raquetbol, frontón, tenis de mesa y padel.

Será únicamente el 24, 25, 31 de diciembre y el 1 de enero en que las oficinas del Polideportivo Luis H. Álvarez permanecerán cerradas para el préstamo de material deportivo y acceso a algunos espacios.

Para mayores informes podrán comunicarse al teléfono 614-116-00-96 para atención directa del Polideportivo municipal.