Celebra Policía Municipal tradicional posada con niños del Asentamiento Oasis.

Cantaron, bailaron y se divirtieron con personal de Seguridad Publica y Bomberos.

Elementos de la Policía Municipal y del H. Cuerpo de Bomberos compartieron la alegría de las fiestas navideñas con 48 niñas y niños del Asentamiento Oasis, donde se llevó a cabo su tradicional posada.

Desde muy temprano llegaron a las instalaciones de la Comandancia Sur, donde fueron recibidos con aperitivos preparados con amor a manos del personal de la corporación, así como con música, piñatas, pinta caritas, dulces y múltiples actividades que permitieron la convivencia de las y los niños con quienes todos los días trabajan para brindarles seguridad.

Entre risas y diversión todos contagiados por el espíritu navideño, crearon recuerdos inolvidables, cumpliendo con el objetivo de dar alegría a niñas y niños de estas zonas de la ciudad.

La posada finalizó con una entrega de regalos, en la que se intercambiaron juguetes por sonrisas y la gran ilusión de recibir un regalo en manos del mismo papá Noel.