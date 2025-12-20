Primeros 100 días: avances firmes hacia un Poder Judicial cercano: presidenta

La Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval, informa a la ciudadanía los avances más relevantes alcanzados durante los primeros 100 días de gestión, periodo marcado por el trabajo coordinado, la apertura institucional y el compromiso de magistradas y magistrados, juezas y jueces, así como del personal administrativo y operativo para sembrar las bases de una justicia cercana, moderna y agíl para los ciudadanos.

“En estos primeros meses hemos sentado bases sólidas para un Poder Judicial más cercano, más eficiente y más transparente. Uno de los ejes centrales ha sido la construcción del Plan de Desarrollo Institucional, elaborado con la participación directa de la sociedad. A través de dos foros de Participación Ciudadana realizados en Chihuahua y Ciudad Juárez, escuchamos a colegios de abogados, instituciones educativas y a la ciudadanía en general, recabando cerca de 90 propuestas, hoy transformadas en líneas de acción concretas que orientan nuestro rumbo”, refirió Herrera Sandoval.

Con visión de futuro, iniciamos los trabajos para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, anticipándonos a los plazos legales. Ya se calendarizan capacitaciones para magistraturas, judicaturas, personal operativo y litigantes, en coordinación con instancias nacionales, con el objetivo de que Chihuahua esté preparado un año antes de la fecha prevista.

La modernización institucional es otro de nuestros pilares. En colaboración con FICOSEC, avanzamos en la estandarización y mapeo de procesos prioritarios del Tribunal, paso fundamental para su digitalización, homogenización y reducción de tiempos. Este esfuerzo conjunto permitirá una justicia más ágil y ordenada. De manera paralela, impulsamos el Sistema Integral de Consulta Estadística Judicial, una plataforma que brindará información clara y accesible sobre productividad, tiempos de resolución y eficiencia de juzgados y salas, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas.

En materia operativa, los resultados son tangibles. Las Unidades de Notificación de los distritos Morelos y Bravos incrementaron de manera significativa su capacidad y eficiencia. Se redujeron tiempos de espera, aumentó el número de citas diarias y se logró un incremento histórico en el número de diligencias, con mejoras de hasta 67% en la productividad diaria, impactando directamente en el servicio que recibe la ciudadanía.

Para abatir el rezago en delitos de alta incidencia, se implementaron audiencias intensivas en materia de robo, donde en solo tres días se atendieron 81 asuntos, concluyendo 42 mediante diversas salidas alternas. Este modelo, respaldado por capacitación especializada, se replicará como una estrategia efectiva para agilizar la justicia penal, y estar en la posibilidad de resolver el rezago recibido.

Asímismo en cuanto a la impartición de justicia, Juezas y jueces en materia civil, mercantil, familiar y penal resolvieron más de 8 mil asuntos; 1802 en materia civil, 2099 en mercantil, 3374 en materia familiar y 786 causas penales en distintos delitos.

En cuanto a los asuntos de segunda instancia, en las salas familiares, civiles y penales se resolvieron en todas las materias, casi 800 asuntos.

La Justicia Itinerante se consolida como el corazón de la política de Justicia Cercana, llevando orientación jurídica, cultura de paz, mecanismos alternativos de solución de controversias y servicios judiciales a comunidades, sectores productivos e instituciones educativas, mediante módulos especializados y en coordinación con los municipios y el Gobierno del Estado, y para ello se incorporó a través del Organo de Administración, la primer unidad movil completame te equipada como oficina, para atender a los ciudadanos en comunidades y municipios.

La capacitación continua ha sido una constante. A través del Instituto de Formación y Actualización Judicial se realizaron 69 eventos, que suman más de 1,400 horas de capacitación, beneficiando a 2,303 personas servidoras públicas, fortaleciendo así la calidad técnica y humana de nuestro personal.

Asimismo, el Instituto de Justicia Alternativa atendió más de 7 mil asuntos, logrando 3,744 convenios y la recuperación de más de 125 millones de pesos, demostrando el valor social de los mecanismos alternativos.

Finalmente, el Poder Judicial de Chihuahua ha sido referente nacional, recibiendo visitas de otros tribunales y órganos federales interesados en conocer nuestras buenas prácticas en gestión judicial, digitalización e innovación.

“Estos logros no son de una sola persona, son el resultado del trabajo comprometido y profesional de todas y todos quienes integran el Poder Judicial del Estado. A cada juez, jueza, magistrada, magistrado y al personal administrativo y operativo, mi reconocimiento y gratitud. Seguiremos trabajando con responsabilidad, cercanía y visión de futuro para que la justicia en Chihuahua sea cada día más accesible y confiable para la ciudadanía”, concluyó, la Magistrada Presidenta Marcela Herrera Sandoval.