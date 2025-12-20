Estará programa Destilichadero en cinco colonias del 22 al 27 de diciembre

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en siete colonias de la capital del 15 al 20 de diciembre.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Lunes 22 de diciembre

Colonias: Luis Donaldo Colossio

Cuadrante: Vistas del Valle Verde, Máximo Castillo, Del Bordo, Diana Laura Rojas

Contenedor: Del Bordo y Vista del Bosque

Martes 23 de diciembre

Colonias: CDP

Cuadrante: C.17, Ave. H. Colegio Militar, C. Soldadores, Insurgentes

Contenedor: Ignacio Rodríguez y Cultura Popular

Viernes 26 de diciembre

Colonia: Arboledas y Lomas del Sol

Cuadrante: Quetzal, Del Fénix, Francisco Villa, calle Jaguar, George Washington, Canguro.

Contenedor: Del Faisán y George Washington

Sábado 27 de diciembre

Colonia: pacifico

Cuadrante: Mariano Jiménez, Vialidad Ch-P, Melchor Ocampo y Carlos Fuero

Contenedor: Calle 28 y Joaquín Terrazas.