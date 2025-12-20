Llevan posada navideña a niñas y niños del asentamiento tarahumara Napawika

En un ambiente navideño y de convivencia comunitaria, la regidora Lupita Borruel, presidenta de la Comisión de Salud del Ayuntamiento de Chihuahua, en conjunto con la regidora Joni Barajas y la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), llevaron a cabo una posada para niñas y niños del asentamiento tarahumara Napawika.

Como cada año, la regidora Borruel se sumó a la iniciativa del agente Alfredo Armendáriz, jefe de la Unidad de Investigación Policial de la DSPM, quien junto con su equipo impulsa estas acciones solidarias durante la temporada decembrina para compartir con niñas y niños en situación de vulnerabilidad. En esta ocasión, la actividad se realizó en el asentamiento Napawika, contando con el apoyo de la regidora Joni Barajas, presidenta de la Comisión de Sociedad Civil Organizada, Asuntos Religiosos y Comunidades Indígenas.

Durante la posada, se entregaron piñatas, dulces, ropa, cobijas y tamales a las y los asistentes, generando un espacio de cercanía y convivencia. Carros adornados, juegos, piñatas y un ambiente de fiesta sana llenaron de alegría el asentamiento, reflejándose en las sonrisas de las niñas y niños.

La regidora Borruel agradeció al agente Alfredo Armendáriz por sumarla de manera constante a estas acciones y reconoció el empeño y la dedicación que él y su equipo ponen para regalar momentos de alegría a las infancias. Asimismo, agradeció a la regidora Joni Barajas por continuar haciendo equipo, destacando el valor del trabajo en conjunto y humanista de la fracción edilicia del PAN.

Finalmente, destacó que estas acciones responden a la visión del alcalde Marco Bonilla, quien ha instruido a las y los funcionarios municipales a acercarse a las comunidades y compartir con quienes más lo necesitan, especialmente en fechas que invitan a la solidaridad y al encuentro; compartie desde el corazón fortalece a las comunidades.