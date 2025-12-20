Anuncia Desarrollo Humano ajustes al servicio de transporte adaptado

El titular de la dependencia, Rafael Loera, explicó que estas adecuaciones responden a la disminución en la demanda del servicio durante esta temporada, por lo que a partir del lunes 22 de diciembre se implementarán los cambios en la operación.

Subrayó la importancia de que las y los usuarios tomen previsiones, y señaló que las personas que tienen agendados sus traslados no tendrán ningún problema para que estos se lleven a cabo.

En el caso de los camiones, únicamente la frecuencia del servicio estará más espaciada.



Ambas modalidades de transporte adaptado retomarán sus actividades de manera habitual el lunes 7 de enero de 2026, a fin de que la población con discapacidad pueda continuar con el desarrollo de sus actividades cotidianas como acudir a la escuela, trabajo o consultas médicas.



Quienes requieran mayor información o agendar un traslado, pueden comunicarse con el personal de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación, al teléfono (614) 429-33-00, extensión 17920, donde se les brindará la atención necesaria.