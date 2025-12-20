Cerveza, sidra y espumosos, así se consume el alcohol en la cena de Navidad en México.

El Economista

Por: Diego López

La cerveza lidera el consumo decembrino, mientras que la sidra y los espumosos concentran el valor simbólico del ritual navideño.

La Nochebuena es uno de los momentos de mayor consumo de bebidas alcohólicas en México y funciona como un termómetro del comportamiento del consumidor en temporada alta. El brindis del 24 de diciembre no responde a criterios de sofisticación, sino a una lógica económica: precio, disponibilidad y capacidad de compartirse.

Los datos confirman esa tendencia. De acuerdo con un estudio de la consultora Appinio, el 46% de los mexicanos consume cerveza durante las festividades decembrinas, lo que la posiciona como la bebida alcohólica con mayor participación en estas fechas. Su dominio está ligado al volumen y a su presencia constante a lo largo de toda la reunión, más que al acto simbólico del brindis.

El vino tiene un peso menor en términos de consumo, pero mantiene relevancia en la mesa navideña. El mismo estudio señala que 11% del consumo corresponde a vino tinto, mientras que los vinos blancos y los espumosos representan cerca de 4% cada uno. En términos económicos, los espumosos concentran un mayor valor por unidad, aunque su penetración sigue siendo limitada frente a otras categorías.

La sidra espumosa ocupa un lugar particular en el consumo navideño. Sin liderar en volumen total anual, su demanda se concentra casi exclusivamente en Navidad y Año Nuevo, con un 80% de las ventas en esta temporada. Estudios de mercado sobre bebidas alcohólicas en México y análisis del sector agroalimentario coinciden en que su permanencia responde a su bajo precio relativo, su perfil dulce y su asociación directa con el brindis familiar.

El Lambrusco se mantiene como una alternativa funcional dentro de esta lógica. Su dulzor, bajo grado alcohólico y percepción festiva lo han consolidado como una opción recurrente en celebraciones masivas, donde el consumo se reparte entre muchos comensales y se prioriza la aceptación general y por eso se detemina que sus ventas se concentran en diciembre con un 48%.

Los destilados completan el panorama. Según Appinio, 25% del consumo alcohólico en diciembre corresponde a bebidas como tequila, whisky o ginebra, generalmente ligadas a la sobremesa y no al brindis central. Las cremas alcohólicas representan alrededor de 8 %, con un consumo marginal pero constante en el cierre de la noche.

En conjunto, el brindis del 24 de diciembre confirma una constante del mercado mexicano: en las fechas clave, el consumo se rige por criterios prácticos y culturales. Sidra, cerveza y espumosos no compiten por prestigio, sino por presencia en la mesa.