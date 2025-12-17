¡Participa desde tu colonia! Municipio orienta a cómo acercarse a los Comités de Vecinos

El Gobierno Municipal informa a la ciudadanía cómo acercarse a los Comités de Vecinos en su colonia, espacios que permiten participar de manera organizada en el Presupuesto Participativo, mesas de trabajo y otros mecanismos de participación ciudadana, así como realizar gestiones ante el Municipio para atender necesidades comunitarias.

Los Comités de Vecinos son un canal directo de comunicación entre la ciudadanía y el Gobierno Municipal, donde las y los vecinos pueden conocer convocatorias vigentes, presentar propuestas, organizar proyectos colectivos y dar seguimiento a temas relacionados con servicios públicos, espacios comunitarios, seguridad y convivencia.

Para acercarse a un Comité de Vecinos, la ciudadanía puede identificar si su colonia cuenta con uno o solicitar orientación en el Departamento de Comités de Vecinos de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación.

En las reuniones vecinales se brinda información sobre el Presupuesto Participativo, otros tipos de participación ciudadana y se desarrollan mesas de trabajo donde se priorizan necesidades y se establecen acuerdos.

Los Comités de Vecinos se conforman de acuerdo con las necesidades de cada colonia y cuentan con una Mesa Directiva integrada por al menos siete personas, entre Presidencia, Secretaría General, Tesorería, suplentes y un Secretario de Seguridad Pública, quienes representan a la comunidad ante el Municipio.

Con el compromiso de fortalecer la participación ciudadana desde las colonias, el Gobierno Municipal pone a disposición de la ciudadanía el 072 y el 614-248-00-00, extensiones 6551 y 6536, así como las oficinas de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicadas en avenida Juárez esquina con calle Segunda número 4, colonia Centro, para brindar información y acompañamiento.