“La contaminación incrementa en invierno por calentones de leña”: reitera PC

El coordinador de Protección Civil, Iván Rivera, reiteró que durante las mañanas, cuando se presentan bajas temperaturas, se registra un incremento temporal en los niveles de contaminación atmosférica en la ciudad de Chihuahua, principalmente por el uso de calentones de leña en zonas periféricas y por el aumento en el flujo vehicular en las primeras horas del día.

Rivera subrayó que esta condición no es permanente y que Chihuahua no se quedará así, ya que conforme avanza el día y se elevan las temperaturas, la calidad del aire mejora de manera natural.

“La contaminación incrementa sobre todo en las mañanas y en la zona periférica, donde hay mayor uso de calentones de leña. A medida que pasan las horas del día, esa nube gris que vemos al amanecer va desapareciendo”, explicó.

Detalló que el periodo más crítico se presenta entre las 6:00 y las 8:00 de la mañana, por lo que recomendó a las personas con padecimientos respiratorios evitar realizar actividades al aire libre en ese horario. No obstante, aclaró que aunque existe un aumento en la contaminación, no es al grado de provocar enfermedades respiratorias irreversibles, por lo que pidió mantener la calma y seguir las recomendaciones preventivas.