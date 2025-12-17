SE anuncia 20 proyectos de generación eléctrica con IP

La secretaria de Energía, Luz Elena González, anunció que se autorizaron 20 proyectos de generación eléctrica con inversión privada por un monto de 4 mil 752 millones de dólares para generar al menos 3 mil 500 megawatts.

La directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, detalló que entre los proyectos está la construcción de la tercera fase de la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco, lo que la convertirá en el complejo más grande de América Latina y permitirá evitar la emisión de más de un millón de toneladas de CO₂ al año.