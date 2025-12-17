Senado de Brasil debate reducir condena a Bolsonaro

fuente: excelsior

El Senado de Brasil comenzó a debatir este miércoles en comisión un proyecto de ley que rebajaría la pena de 27 años de cárcel del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, en prisión desde el mes pasado por golpismo. El texto, aprobado por la cámara de diputados la semana pasada de manera sorpresiva, suscitó manifestaciones el domingo en varias ciudades del país, convocadas por la izquierda.

Bolsonaro, de 70 años, fue condenado en septiembre a 27 años de cárcel por intentar impedir en 2022 la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bajo las reglas actuales, la justicia estima que la duración efectiva de su prisión será de unos ocho años, pero la iniciativa en discusión podría reducirla a unos dos años y cuatro meses al modificar el tiempo de reclusión para varios delitos, incluido el de golpe de Estado.

En un Congreso de mayoría conservadora, la bancada bolsonarista ha insistido en otorgar una amnistía al mayor líder de la derecha y la ultraderecha brasileñas. Con el receso de fin de año a la vuelta de la esquina, los aliados del expresidente aceptan la reducción de penas como “un primer paso” hacia el perdón total.