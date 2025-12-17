Resolvieron Comisionados del ICHITAIP tres mil 175 recursos de revisión durante el ejercicio del 2025

Los proyectos y acciones realizados por los Comisionado que conforman el Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) están encaminados a que todas las personas en ejercicio de sus derechos constitucionales reciban información clara y accesible, para que, en ejercicio de la transparencia, tengan mejores elementos para la toma de decisiones en cualquier segmento de sus actividades cotidianas.

Como parte del cumplimiento de sus actividades sustantivas, el Comisionado Presidente Sergio Rafael Facio Guzmán y las Comisionadas Karla Gabriela Fuentes Moreno y María Selene Prieto Domínguez, resolvieron tres mil 175 recursos de revisión en el periodo que va del 3 enero al 17 de diciembre; de ellas, mil 925 son resoluciones a los recursos de revisión presentados por los usuarios del sistema de acceso a la información pública en contra de diversos sujetos obligados de todo el estado, en tanto que, por medio de acuerdos, se dio respuesta a un total de mil 250 asuntos.

Así mismo, los sujetos obligados registrados en el estado de Chihuahua recibieron un total de 14 mil 552 solicitudes de información y de ellas, mil 599 correspondieron a datos personales y 12 mil 953 fueron de acceso a la información pública en el periodo del 3 de enero al 30 de noviembre.