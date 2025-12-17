Inauguran módulo de información turística en ciudad Madera

La Secretaría de Turismo inauguró el nuevo Módulo de Información Turística y Centro de Atención a Visitantes en el municipio de Madera, que prestará servicios a visitantes y a la población en general.

El espacio fue habilitado gracias a una inversión conjunta de 440 mil pesos, aportada por el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento local. El lugar cuenta con oficinas totalmente equipadas.

La ceremonia de arranque fue encabezada por el presidente municipal, Arnoldo Jáquez Pérez y por Raúl Armendáriz Fierro, jefe de Vinculación y Coordinación Regional, en representación del secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos.

Este módulo consolidará a la localidad como un punto medular en el panorama turístico, ya que la región cuenta con algunos de los principales atractivos de la entidad, como la zona arqueológica 40 Casas y el Balneario de Huápoca.