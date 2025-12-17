Sin notificación oficial de caso César Duarte: TSJ
El Poder Judicial del Estado de Chihuahua (TSJ) informa que aún no ha sido notificado oficialmente sobre el estatus del ciudadano César D. J., tras su traslado al CEFERESO No. 1 “Altiplano” en el Estado de México.
Acción Anticipada; Desde el 9 de diciembre, el Juez de Control de Chihuahua solicitó información formal a la Juez Penal Federal para obtener datos oficiales sobre su situación jurídica y la vigilancia de las medidas cautelares (Causa Penal 3041/2019).
*Retiro de Dispositivo de Rastreo* La medida cautelar del dispositivo de rastreo requiere una orden del Juez local que la impuso.
Se espera la notificación oficial para analizar o fijar una audiencia de revisión de medidas cautelares.
Este trámite es de coordinación institucional y administrativo, esencial para dar certeza y correcto seguimiento al proceso legal.