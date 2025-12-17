HomeLocalDisponible nuevo episodio de “El Marco Jurídico”
Disponible nuevo episodio de “El Marco Jurídico”

Michelle Mtz

Como parte de las iniciativas del Gobierno Municipal de Chihuahua para prevenir distintos tipos de violencia y promover el conocimiento de los derechos de las mujeres, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) lanzó un nuevo episodio del podcast El Marco Jurídico, titulado “Maternidad Digna; garantías laborales para mamás”.

A través de este espacio informativo, se busca brindar orientación clara y accesible sobre los derechos laborales de las mujeres durante el embarazo, la maternidad y la lactancia, así como fomentar entornos laborales más justos y libres de discriminación.

En esta edición participa Paola Herrera, Secretaria Técnica del DIF Municipal, explica el marco jurídico que protege a las madres trabajadoras, las prestaciones y garantías establecidas por la ley, además de ofrecer recomendaciones para identificar y prevenir situaciones de violencia o vulneración de derechos en el ámbito laboral.El Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso con la promoción de la igualdad sustantiva y el acceso a la información como herramienta fundamental para la prevención de la violencia contra las mujeres.

Este episodio ya está disponible en las plataformas oficiales del Instituto Municipal de las Mujeres y del Gobierno Municipal de Chihuahua.Búscalos en Facebook e Instagram como @imm.chih, o escucha el episodio en YouTube como @GobiernoMunicipalDeChihuahua.

