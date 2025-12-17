Disponible nuevo episodio de “El Marco Jurídico”

Como parte de las iniciativas del Gobierno Municipal de Chihuahua para prevenir distintos tipos de violencia y promover el conocimiento de los derechos de las mujeres, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) lanzó un nuevo episodio del podcast El Marco Jurídico, titulado “Maternidad Digna; garantías laborales para mamás”.

A través de este espacio informativo, se busca brindar orientación clara y accesible sobre los derechos laborales de las mujeres durante el embarazo, la maternidad y la lactancia, así como fomentar entornos laborales más justos y libres de discriminación.

En esta edición participa Paola Herrera, Secretaria Técnica del DIF Municipal, explica el marco jurídico que protege a las madres trabajadoras, las prestaciones y garantías establecidas por la ley, además de ofrecer recomendaciones para identificar y prevenir situaciones de violencia o vulneración de derechos en el ámbito laboral.El Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso con la promoción de la igualdad sustantiva y el acceso a la información como herramienta fundamental para la prevención de la violencia contra las mujeres.

Este episodio ya está disponible en las plataformas oficiales del Instituto Municipal de las Mujeres y del Gobierno Municipal de Chihuahua.Búscalos en Facebook e Instagram como @imm.chih, o escucha el episodio en YouTube como @GobiernoMunicipalDeChihuahua.