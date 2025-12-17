EU acorrala a Nicolás Maduro vía marítima; bloquea buques petroleros.

Excélsior

Por: C. Andrade, AFP , Reuters

Donald Trump designó como “terrorista” al gobierno chavista de Venezuela y anunció que el cerco militar impuesto contra el país sudamericano “seguirá creciendo”.

Donald Trump anunció un bloqueo total de los “buques petroleros sancionados” que salgan o se dirijan a Venezuela, y advirtió que el país está cercado por la fuerza armada “más grande” de la historia.Play Video

“Por el robo de nuestros activos y muchas otras razones, como el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como organización terrorista extranjera”, escribió el presidente Estados Unidos en su red Truth Social.

También dijo que la flota estadunidense concentrada en el Caribe “sólo seguirá creciendo” hasta que Venezuela devuelva “a Estados Unidos de América todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente nos robaron”.

No está claro cómo el gobierno de Trump impondrá el bloqueo contra los buques sancionados, y si recurrirá a la Guardia Costera para interceptar embarcaciones.

Venezuela rechazó la “grotesca amenaza” de Trump en un comunicado, al afirmar que el republicano viola el derecho internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad de los océanos.

VenezuelaGráfico: Jesús Sánchez

El arsenal en el Caribe

Las fuerzas armadas de Estados Unidos tienen desplegados distintos tipos de aeronaves y embarcaciones de guerra cerca de Venezuela.

· Cuatro escuadrones de aviones caza y uno de aviones de alerta. Cada escuadrón puede tener entre 12 y 24 unidades.

· Dos escuadrones de helicópteros antisubmarino y antibuque, además del submarino USS Newport News.

· El destructor lanzamisiles USS Thomas Hudner, que fue clave para mitigar ataques de Yemen.

Gráfico: Jesús Sánchez

VenezuelaGráfico: Jesús Sánchez

Bloquea buques petroleros; “los tenemos rodeados”

Trump ordenó que no entren ni salgan de Venezuela todas las embarcaciones sancionadas por EU y amenazó con aumentar la presencia militar en la región.

El presidente estadunidense, Donald Trump, anunció un bloqueo total de los “buques petroleros sancionados” que salgan o se dirijan a Venezuela y advirtió que el país está rodeado por la fuerza armada “más grande” de la historia.

“Hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”, escribió Trump en su red Truth Social, días después de que fuerzas estadunidenses incautaran un buque frente a la costa venezolana.

En su mensaje, el republicano justificó el bloqueo al afirmar que “el régimen venezolano había sido designado como una organización terrorista internacional” por su administración.

Trump también dijo que la flota estadunidense concentrada en el Caribe “sólo seguirá creciendo” hasta que Venezuela devuelva “a Estados Unidos de América todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente nos robaron”.

Venezuela rechazó la “grotesca amenaza” de Trump en un comunicado, afirmando que el republicano estaba violando el derecho internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad de los océanos.

“El Presidente de los Estados Unidos pretende imponer un bloqueo militar ‘absolutamente irracional’ para intentar robarla riqueza de Venezuela”, decía el comunicado.

El presidente venezolano Nicolás Maduro, en un evento ayer antes de la publicación de Trump, dijo: “El imperialismo y la derecha fascista quiere colonizar Venezuela para apoderarse de la riqueza en petróleo, gas, oro, entre otros minerales. Tenemos un juramento absoluto de defender la patria y en Venezuela triunfe la paz”.

Estados Unidos sacudió al mercado petrolero el pasado 10 de diciembre al asaltar y decomisar un buque cisterna que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro, y que acababa de salir de Venezuela cargado de petróleo.

La Casa Blanca asegura que el buque era usado dentro de una “red ilícita de envío de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”.

Venezuela denunció ayer ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el “robo” del buque.

Paralelamente, la Casa Blanca anunció sanciones contra seis empresas del sector de transporte de crudo y seis buques cisterna.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OAFC) del Departamento del Tesoro de EU tiene bajo sanción a más de 200 compañías, como las rusas Rosneft y Lukoil y la venezolana PDVSA.

Venezuela se ve obligada a utilizar buques “fantasma” que cargan crudo venezolano a un precio inferior al del mercado.

Aunque muchos buques que son cargados con petróleo en Venezuela están sometidos a sanciones, otros no lo están, como la estadunidense Chevron, que transporta petróleo venezolano en sus propios buques autorizados.

La campaña de Trump ha incluido un aumento de la presencia militar y más de dos docenas de ataques militares contra supuestas embarcaciones del narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, que han causado la muerte de al menos 90 personas.

En entrevistas con Vanity Fair, Susie Wiles, jefa de gabinete de Trump, declaró que el mandatario “quiere seguir volando embarcaciones hasta que Maduro admita su derrota”.

Designan terrorista al Clan del Golfo

AFP

WASHINGTON.— Estados Unidos anunció la designación como organización terrorista del Clan del Golfo, el cartel del narcotráfico más grande de Colombia.

“Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestro país y detener las campañas de violencia y terror cometidas por los cárteles y las organizaciones criminales trasnacionales”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Estamos comprometidos a negarles financiación y recursos a estos terroristas”, añadió.

Esta agrupación es responsable de traficar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, según inteligencia militar de Colombia.

El presidente colombiano Gustavo Petro intenta negociar el desarme de los distintos grupos armados que siguen operando en su país luego del histórico pacto de paz con la extinta guerrilla de las FARC en 2016.

El Clan del Golfo se considera a sí mismo un grupo político y reclama recibir un trato similar al de las guerrillas y los paramilitares.

Petro se convirtió en uno de los pocos gobernantes en criticar abiertamente a Trump en su campaña de deportación de migrantes, pero la Casa Blanca ha intentado debilitar al mandatario colombiano con sanciones en su contra.