Prevé Protección Civil ambiente muy frío y heladas en la región serrana.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CECP) informa que, para el miércoles 17 de diciembre, se prevé un ambiente muy frío por la mañana y templado a cálido por la tarde en gran parte del estado.

Para la región serrana se esperan temperaturas muy frías con heladas, así como cielo despejado.

Estas condiciones son generadas por la masa de aire polar que impulsa al frente frío número 21, en interacción con un nuevo sistema frontal ubicado en el sur de Estados Unidos, la corriente en chorro subtropical, una vaguada en niveles altos y un canal de baja presión.

En municipios de la Sierra Tarahumara como Madera, Temósachic, Bocoyna, Guachochi y Balleza, se pronostican temperaturas por debajo de los cero grados centígrados.

Este jueves la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte, una corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del Pacífico, mantendrá condiciones muy frías por las mañanas, con heladas en la sierra y tardes de templadas a cálidas, con cielo despejado.

El viento oscilará entre los 5 y 15 km/h, con rachas superiores a 25 km/h en Juárez, Ahumada, Guadalupe, Palomas, Ascensión, Coyame y Manuel Benavides.

Las temperaturas máximas se mantendrán entre los 19 y 32 grados centígrados (°C) en gran parte del estado.

Ante estas condiciones, la CEPC recomienda a la población abrigarse por las mañanas y noches, proteger a niñas, niños, personas mayores y mascotas, evitar el uso de anafres o calentadores de gas en interiores sin ventilación, manejar con precaución y estar atentos de los avisos oficiales.