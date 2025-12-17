Respalda Marco Bonilla Paquete Económico Estatal 2026.

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, emitió un mensaje en video, el cual a continuación se transcribe de manera textual:

Hola Chihuahua, buenas tardes, los saludo el día de hoy en el marco de la discusión del paquete económico 2026 del Gobierno del Estado de Chihuahua, por este medio quiero manifestar mi respaldo total a la propuesta de nuestra gobernadora Maru Campos.

Lamentamos que la federación no esté invirtiendo en la infraestructura necesaria para Chihuahua, hospitales, carreteras, libramientos, puentes, por citar solo algunos ejemplos; derivado de esta situación, como chihuahuenses hoy más que nunca debemos mantenernos unidos y haciendo equipo, y los gobiernos debemos contar con mecanismos para poder generar mayores ingresos propios que fortalezcan a nuestros municipios y al propio Gobierno del Estado.

Estoy convencido que invertir en infraestructura es un reto, como Alcalde he escuchado con atención muchas veces las solicitudes de empresarios, lideres, ciudadanos, entre otros y sabemos que se requieren mayores recursos para detonar más inversión en la infraestructura necesaria y así generar el desarrollo de nuestra ciudad y que el estado mismo merecen; y veo claramente que la propuesta planteada por la Gobernadora en el paquete económico la cumple.

Entiendo que algunas de las medidas que adopta la ley de ingresos pueden ser complejas, sin embargo, sabemos del profundo compromiso de los empresarios de Chihuahua para el desarrollo de nuestra entidad, sé que la iniciativa privada, como lo ha sido hasta ahora, seguirá siendo solidaria con Chihuahua.

Juntos, gobierno, empresarios, académicos y sociedad en general, vamos a seguir resolviendo en Chihuahua nuestros retos y seguiremos construyendo cada vez un mejor estado.