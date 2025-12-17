Acompaña Marco Bonilla a familias del Hospital Morelos con entrega de comida y juguetes.

Compartieron alimentos y un momento de cercanía con familias y niñas y niños hospitalizados.

En un gesto de cercanía y solidaridad previo a la Navidad, el alcalde Marco Bonilla y la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, visitaron el Hospital Morelos para acompañar a las familias que atraviesan momentos difíciles mientras uno de sus seres queridos recibe atención médica.

Durante la visita, entregaron 400 platillos de comida a familiares de pacientes que permanecen en el hospital, ofreciendo no solo alimento, sino también palabras de aliento y acompañamiento en un momento sensible para muchas madres, padres y cuidadores.

Posteriormente, recorrieron el área de Pediatría, donde convivieron con niñas y niños hospitalizados, a quienes entregaron juguetes con el propósito de regalarles un momento de alegría y hacer más llevadera su estancia médica.

La visita permitió compartir tiempo, escucha y apoyo con las familias, en una fecha significativa del año, reafirmando la importancia de estar presentes y acompañar a quienes atraviesan momentos complejos, especialmente en temporada decembrina.