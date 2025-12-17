Presenta ICHITAIP el libro “Privacidad en la era digital.

Desafíos jurídicos y éticos de la protección de datos personales”

Con la participación de las Comisionadas Karla Gabriela Fuentes Moreno y María Selene Prieto Domínguez, así como del Comisionado Presidente, Sergio Rafael Facio Guzmán, como coautores, el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) presentó el libro “Privacidad en la era digital. Desafíos jurídicos y éticos de la protección de datos personales”.

La obra editorial del ICHITAIP, una compilación de 13 temas de 14 autores se presentó este día en la Sala de Pleno del Órgano Garante, acompañado de varios autore de los temas plasmados en la obra de 209 páginas.

En su participación, la Comisionada Karla Gabriela Fuentes Moreno, habló del tema que abordó en el libro “Aviso de Privacidad y el “acepto” a un clic en las redes sociales”, donde se dirige principalmente al sector juvenil y cuestiona si realmente vale la pena otorgar acceso de manera indiscriminada o si por el contrario es preferible seleccionar cuidadosamente los permisos que se conceden al hacer uso de plataformas digitales.

En tanto, la Comisionada María Selene Prieto, se refirió a “El ejercicio de los derechos ARCO como pilar de la protección de los datos personales”, consideró que la obra llega justo en el momento debido al uso intensivo de las tecnologías y el tratamiento masivo de los datos personales.

Por su parte, el Comisionado Presidente Sergio Rafael Facio Guzmán, detalló sobre su tema “Protección de datos personales e inteligencia artificial” en el que pronuncia, en el contexto del cambio del marco legal por el que atraviesan los órganos garantes del país, por la construcción de un nuevo modelo que brinde protección a los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, en los que ya se incluya el uso de la inteligencia artificial.

El Presidente encargado de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) Alejandro Carrasco, abundó sobre “La protección de datos personales y los derechos humanos”, resaltando cómo está afectando el exceso de uso las tecnologías a los derechos humanos, además de detallar el proceso histórico en que transitó para convertirse en un derecho humano.

En la presentación del libro se contó con la presencia de Hugo Molina Martínez, Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral (TEE), de Jesús Abdala Ayub Yepiz, Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y de la Coordinadora de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos del Municipio de Chihuahua, Amelia Lucía Martínez Portillo.