Cursos de Autoempleo del Municipio impulsa la inclusión de grupos vulnerables

El Gobierno Municipal, a través del Departamento de Atención a Grupos Vulnerables de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, celebró la ceremonia de graduación de los cursos de autoempleo dirigidos a personas de grupos vulnerables, los cuales se impartieron en coordinación con los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) 102, 54 y 137, dentro del Programa Municipal de Becas.

Durante el programa se otorgaron 93 becas, con una inversión total de 184 mil 840 pesos, para cursos impartidos del 1 de octubre al 29 de noviembre de 2025.

La oferta formativa incluyó: aplicación de uñas nivel básico, trazo de patrones básicos para dama, manejo de máquina industrial, trazo de patrones sobre medida, platillos saludables, inglés básico, cocina mediterránea, diseño gráfico y cocina navideña.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades municipales y educativas, entre ellas las regidoras Bernardina García Murillo, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, y Blanca Patricia Ulate Bernal, presidenta de la Comisión de Mujer, Familia, Igualdad de Género y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; así como Jacinto Borjas Castro, subdirector de la Coordinación de Enlace Operativo de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo en el Estado de Chihuahua, y directivos de los CECATI 102, 54 y 137.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de seguir creando espacios de capacitación y oportunidades de autoempleo que permitan a las personas con discapacidad desarrollarse plenamente, fortalecer su independencia económica y ejercer sus derechos humanos, en línea con el Plan de Desarrollo Municipal y su enfoque de inclusión laboral y social.

Para más información, se invita a consultar las redes oficiales del Gobierno Municipal, comunicarse al 072, extensión 6579, o acudir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicadas en la avenida Juárez esquina con calle Segunda número 4 de la colonia Centro, en horario de lunes a jueves de 8:30 a 15:30 horas y viernes de 8:30 a 14:00 horas.