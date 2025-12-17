Diputado Arturo Zubía Entrega 56 toneladas de cemento

Como parte del Programa Estatal de Apoyos Sociales en Vivienda, el diputado del Distrito XX, Arturo Zubía Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), encabezó la entrega de 56 toneladas de cemento subsidiado, beneficiando a 56 familias adheridas a Lucha Digna Agropecuaria (LUDAAC).Gracias a esta acción, las familias beneficiadas podrán rehabilitar y mejorar sus viviendas con material a bajo costo, contribuyendo de manera directa a elevar su calidad de vida.

El legislador destacó que estos apoyos son posibles gracias a la buena coordinación con la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (COESVI), así como al respaldo de su director general, José Antonio Chávez Rodríguez, a quien reconoció por su compromiso con los programas de mejoramiento de vivienda.

“Desde nuestras Oficinas de Enlace, seguiremos impulsando acciones que generen beneficios reales y tangibles para las familias de nuestro distrito”, expresó el diputado.

Asimismo, Arturo Zubía agradeció el respaldo de la gobernadora Maru Campos, subrayando que su compromiso permite que estos programas solidarios lleguen a las familias jimenenses, fortaleciendo la rehabilitación de sus hogares y atendiendo una de las necesidades más sentidas de la población.