Invierte Gobierno del Estado más de 7 mdp para fortalecer el sector lechero

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), dio a conocer que, durante el 2025 se ha impulsado de manera significativa la producción lechera, una de las actividades económicas más relevantes de la entidad, gracias a una inversión superior a los 7 millones de pesos.

Roberto Valdez, titular del área de Fomento Lechero de la SDR, detalló que Chihuahua se posiciona como el cuarto productor de leche a nivel nacional, con una producción diaria de aproximadamente 3.2 millones de litros y un valor anual estimado en 17 mil millones de pesos.

La industria genera miles de empleos y demanda insumos y servicios que abonan a la economía estatal, por lo que en el presente año se implementaron acciones concretas para fortalecer la actividad, tales como:

• Apoyo a centros de acopio: Se entregaron recursos para la adquisición de paneles solares, tanques de enfriamiento y equipo de laboratorio en 14 espacios de este tipo, en los cuales se recolectan 450 mil litros semanales aportados por pequeños productores, enviándolos para procesamiento como leche en polvo.

• Kits de diagnóstico: Se distribuyeron 189 kits para detección de antibióticos betalactámicos, tetraciclinas, sulfamidas y quinolonas, lo que previene rechazos en plantas procesadoras y riesgos sanitarios.

Las entregas se realizaron gracias a una inversión de 1.5 millones de pesos en beneficio de 741 productores.

• Alimentación y forraje: En el rubro de concentrado lechero, se destinó un apoyo de 5.063 millones de pesos, con lo que se logró entregar mil 168.5 toneladas a 779 productores.

Adicionalmente, se distribuyeron mil 965 pacas de rastrojo con una inversión superior al millón de pesos

• Apoyo a comunidades menonitas:

Por primera vez, se extendió el apoyo a la zona menonita a través de queserías, lo que facilitó el acceso a programas y estableció contactos para futuras iniciativas.

Para el próximo año, la SDR planea enfocar esfuerzos en asistencia técnica compartida, a través de centros de acopio o queserías.Adicionalmente, se iniciará un programa de calidad e inocuidad de la leche, lo que contribuirá a la limpieza y desinfección de tanques, líneas de ordeña y ubres, además de que permitirá prevenir mastitis, reducir pérdidas por tratamientos antibacterianos y asegurar leche libre de contaminantes.

“La industria lechera es vital para Chihuahua, no solo por su impacto económico, sino por los empleos y el desarrollo rural que genera. Hemos apoyado con recursos concretos y planeamos redoblar esfuerzos en 2026 para que los productores, especialmente los pequeños, sean más eficientes y competitivos”, expresó Roberto Valdez.