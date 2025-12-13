Ficha Chivas a Brian Gutiérrez para el Clausura 2026

Fuente: Claro Sports

Reportero: Marcel Guzmán

Chivas confirmó la incorporación de Brian Gutiérrez como refuerzo para el Clausura 2026 de la Liga MX, movimiento con el que el club suma a un mediocampista mexicoestadounidense a su plantel. El jugador se integra al proyecto deportivo que encabeza Gabriel Milito de cara al siguiente torneo, donde buscarán regresar a la Liguilla para pelear por el título.

El futbolista se une al Guadalajara tras su paso por la MLS, donde desarrolló su carrera profesional y acumuló participación constante. La directiva rojiblanca formalizó el fichaje como parte de la planeación rumbo al nuevo semestre, luego de hacer su arribo este viernes a la Perla Tapatía para someterse a los exámenes médicos pertinentes de la institución.

Gutiérrez llega para incorporarse a un mediocampo en el que Chivas ha buscado variantes funcionales. Su registro profesional respalda su presencia en distintas zonas del campo, con participación tanto en la construcción como en fases de recuperación.