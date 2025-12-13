Demuestran su talento en Festival Navideño

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través del programa Música en mi Escuela, realizó el tradicional Festival Navideño, en donde más de 300 estudiantes de diversas primarias dieron muestra de su preparación, disciplina y alegría.



El evento se llevó a cabo en la explanada del discóbolo de la Ciudad de Deportiva, donde cientos de familias acudieron a disfrutar de una presentación con recorrido por algunas de las melodías navideñas más emblemáticas, así como obras clásicas interpretadas y acompañadas de una breve narrativa teatral.



La inauguración estuvo a cargo del secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, quien felicitó a las niñas, niños y adolescentes pertenecientes al coro y la orquesta por su talento.

Además, reconoció el trabajo por parte de las maestros y maestros que forman parte del programa.



“Sabemos que la música desempeña un papel muy importante en el desarrollo cognitivo, emocional y social. Enseña disciplina y sobre todo ayuda a construir sensibilidad, comunidad, empatía y valores que perduran toda la vida. Por ello este programa forma seres humanos más completos”, comentó.



Agregó que, para las alumnas y los alumnos integrantes del programa, el concierto es una experiencia formativa, pues junto a sus familias, ven cristalizadas las horas de ensayo, el esfuerzo dedicado y el avance en su conocimiento musical.



Durante el evento se contó con la participación de estudiantes pertenecientes a las primarias 24 de Febrero 2645, Adolfo López Materos 2299, Guadalupe Victoria 2532, 19 de Febrero 2740, Juan Alanís 2390 y de la Sección 42 del SNTE 2204, así como del Centro de Estudios Musicales.



Algunas de las melodías que fueron interpretadas son: Saludo Navideño, Campana sobre Campana, Medley Mi Pobre Angelito, Rodolfo el Reno, Santa Claus llegó a la Ciudad, Navidad Rock, Winter Wonderland, Coro Aleluya del Oratorio El Mesías, entre otras.



Se contó con la presencia del subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado; el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Guillermo Márquez Lizalde; la directora de Educación Básica, Minerva Arisbe Segovia Bustamante.