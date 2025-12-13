Rarámuris llevarán su resistencia ancestral al Ultramaratón de Hong Kong 2026
Desde la Sierra Tarahumara hasta uno de los escenarios más exigentes del ultrarunning mundial, los atletas rarámuri María Lorena Ramírez y José Mario Ramírez se preparan para competir en el Hong Kong 100 Ultramarathon, programado para enero de 2026, una prueba que reunirá a corredores de élite de distintos países y donde México estará representado por la fuerza y el legado de los pueblos originarios.
La participación de los corredores chihuahuenses ha generado un llamado a la sociedad para apoyar al pueblo rarámuri, cuya cultura ha convertido el correr en una expresión de identidad, tradición y supervivencia. Reconocidos internacionalmente como los “pies ligeros”, los rarámuri han sorprendido al mundo por su capacidad de recorrer largas distancias durante horas, e incluso días, impulsados por una conexión profunda con la tierra y una disciplina heredada por generaciones.
Más allá del reto deportivo, su presencia en el ultramaratón de Hong Kong representa una plataforma para visibilizar la grandeza indígena de México y la necesidad de respaldar a estas comunidades que, pese a las adversidades, continúan llevando su historia a escenarios internacionales.
Cada kilómetro que recorran María Lorena y José Mario no solo será una prueba física, sino también un mensaje cultural que cruzará fronteras, recordando que en cada paso rarámuri hay herencia, orgullo y un espíritu que no se rinde. Con miras a 2026, el llamado es a sumar apoyos para que el mundo sea testigo de una tradición viva que nace en la Sierra Tarahumara y corre hacia el futuro.