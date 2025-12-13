Pide OMS mantener la calma por la Super Gripa H3N2

Fuente: La Razón

Reportero: Mariana Salazar Lozada

Ante el incremento de contagios de influenza en distintos países del hemisferio norte, la llamada “super gripa” H3N2 ha despertado preocupación pública. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó a mantener la calma y basarse en información científica verificada para entender la situación actual.

Según reportes de vigilancia epidemiológica de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el subtipo H3N2 de influenza A —uno de los virus estacionales que circula cada año— ha mostrado un aumento significativo de actividad, especialmente en Europa, Estados Unidos y parte de Asia.

La OMS informó que, pese al crecimiento de infecciones, no existe evidencia científica de que esta variante produzca una enfermedad más severa o más letal que otras cepas de influenza que circulan cada temporada invernal.

Los síntomas son los característicos de la gripe: fiebre, tos, dolor muscular, congestión y malestar general.

El organismo explicó que algunas subvariantes del virus —incluida una que se ha identificado como de expansión rápida— pueden mostrar mayor capacidad de transmisión, lo que explica el repunte de casos.

Sin embargo, hasta ahora los sistemas de vigilancia global no han identificado incrementos inusuales en hospitalizaciones o letalidad atribuibles específicamente a H3N2.