Fieles abarrotan el Santuario de Guadalupe

En el marco del Día de la Virgen de Guadalupe, cientos de creyentes chihuahuenses se dieron cita desde temprana hora en el Santuario de Guadalupe, donde la afluencia ha crecido de manera constante a lo largo de la mañana. Desde antes del amanecer, familias enteras, peregrinos y danzantes comenzaron a llegar para cumplir mandas, agradecer favores y participar en las misas programadas para esta jornada.

La concentración de fieles ha sido tan amplia que las filas se extienden fuera del recinto, ocupando parte de la explanada y calles aledañas.

Para garantizar un acceso ordenado, autoridades municipales y elementos de seguridad mantienen vigilancia en la zona, además de instalar puntos de apoyo y control de tránsito.

Como ocurre cada año, los alrededores del Santuario se llenaron también de puestos de alimentos, veladoras, artesanías y artículos religiosos, que forman parte del ambiente tradicional de esta festividad que reúne tanto a devotos locales como visitantes de otros municipios.

Aunque se celebran misas cada hora durante todo el día, la ceremonia principal será la Eucaristía presidida por el arzobispo Don Constancio Miranda, programada para las 12:30 del mediodía, a la que se espera una asistencia aún mayor.

Las celebraciones continuarán a lo largo del día con cantos, ofrendas y recorridos de peregrinaciones que mantienen viva una de las tradiciones guadalupanas más arraigadas en la capital del estado.