DIF Municipal reforzará operativos contra trabajo infantil durante la temporada decembrina

La subdirectora de Protección Familiar del DIF Municipal, Gabriela Valdez, informó que durante la temporada decembrina se intensificarán los operativos del programa “La Calle no es tu Lugar”, debido al incremento de niñas, niños y adolescentes que trabajan en cruceros durante este mes.

Valdez detalló que, en los últimos meses, el DIF ha atendido a 394 personas, entre ellas 91 niñas y 102 niños, mientras que el resto corresponde a madres y padres de familia que han sido canalizados como parte de estas intervenciones. Los operativos se mantendrán activos de 8:30 de la mañana a 8:00 de la noche.

Explicó que durante las acciones en cruceros, trabajadores sociales y psicólogos se encargan de atender cada caso, además de sensibilizar a los padres respecto a los riesgos a los que se exponen los menores al permanecer en la vía pública, particularmente en temporada de alto flujo vehicular.