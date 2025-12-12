Dona Coesvi 50 equipos de cómputo para fortalecer la educación de NNA

La Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura del Estado de Chihuahua (Coesvi) donó 50 equipos de cómputo a niñas, niños y adolescentes (NNA) de cinco instituciones educativas y un centro de asistencia social, de Chihuahua, Aldama, Matachí y Meoqui.

Esta entrega estuvo encabezada por el director general de Coesvi, José Antonio Chávez Rodríguez quien destacó que estos equipos contribuirán de manera significativa a la educación de las y los beneficiarios, especialmente de aquellos que están en una situación vulnerable.

El funcionario explicó que el personal de Coesvi ya no empleará los equipos donados, por lo cual se optó por una reutilización responsable y solidaria, y tendrán una segunda vida al contribuir al aprendizaje y el desarrollo académico de la niñez chihuahuense.

“La tecnología es una herramienta fundamental para el presente y futuro de nuestras niñas y niños. Saber que estos equipos ahora estarán en las manos de estudiantes que los necesitan, nos llena de orgullo”, expresó.

Recibieron la donación Claudia Leticia Lira Rocha, de la Misión Cultural No. 11 de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech), de Meoqui; Liliana Elizabeth Salcido y Triny Villalobos, de la Primaria CREI Benito Juárez, de Aldama,

De igual manera, Alonso Ubaldo Carrillo Castillo, de la Primaria “Salvador Martínez Prieto” No. 2736; Gloria Idalia López González, de Asilo de Niños y Casa Hogar de Chihuahua; y Tayde Edith Bencomo, de Educación para la Niñez, de Matachí.

Asistieron también la directora ejecutiva y de Planeación, Rocío Sarmiento; el director de Administración y Finanzas, Edgar Noé Nevárez; el director Jurídico, Oscar Ricardo Mendiolea Ontiveros; el director Técnico y de Infraestructura, Arturo Roberto Perea López; y el director de Atención y Programas Sociales, Jesús Ricardo Huerta Ayala.