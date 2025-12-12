Pronto estudiantes y vecinos de Campo Bello tendrán un trayecto vial seguro: Municipio

Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, registra un avance del 75% en la construcción del trayecto vial seguro, uno de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2025 y cuyo objetivo es brindar un espacio de movilidad eficiente para la comunidad estudiantil y los vecinos de este importante sector.

Actualmente, las cuadrillas trabajan en la edificación de muros de mampostería, la colocación de cajas captadoras de agua en topes, así como en los detalles finos en barandales y parabuses.

Tras recibir más de 15 mil votos en la consulta pública y consolidarse como una de las propuestas más votadas del Distrito 12 en el Presupuesto Participativo 2025, este proyecto responde a una de las necesidades más sentidas de la zona, al dotar a la ciudadanía de un sendero cómodo y accesible.

La obra contempla la construcción de banquetas y guarniciones para proteger a los estudiantes durante su tránsito, corte y demolición de asfalto para la creación del paso peatonal, además de señalización y semáforos peatonales con botón para cambio de luz.

Además, la instalación de paraderos de transporte público, un carril exclusivo para autobuses que permitirá ascensos y descensos seguros sin afectar la circulación, un andador peatonal entre dos carriles y la vuelta de retorno del Circuito Universitario hacia San Miguel el Grande. Todo ello representando una inversión superior a los 5 millones de pesos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa construyendo caminos que protegen y acompañan la vida diaria de las familias chihuahuenses.