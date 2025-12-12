Participa Comisionado Presidente del ICHITAIP en conversatorio Combate

La Fiscalía General del Estado (FGE) en coordinación con el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) y el Tribunal Estatal Electoral (TEE ) a través de sus grupos de ética, realizaron con motivo del Día Internacional contra la Corrupción el conversatorio “Combate a la Corrupción ¿Realidad o Simulación?”, en el que participaron Sergio Rafael Facio Guzmán, Comisionado Presidente del ICHITAIP; Francisco Acosta Molina, Magistrado Presidente de Tribunal de Disciplina Judicial; y, Hugo Molina Martínez, Magistrado Presidente del TEE y como moderadora Analí Escobedo Urrutia.

En el evento celebrado en el auditorio Rodolfo Cruz Miramontes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) estuvieron las Comisionadas Karla Gabriela Fuentes Moreno y María Selene Prieto Domínguez, además del Titular del Órgano Interno de Control de este Órgano Garante, Eduardo Chávez Almada y la Presidenta del Comité de Ética, Prevención de Conflicto de Intereses Vera Violeta Venegas Medina.

En sus participaciones, el Comisionado Presidente del ICHITAIP, recordó que, de acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción en el Sector Pública de Transparencia Internacional, México se encuentra en el lugar 140 de 180 países.

“Sí contando con organismos que garantizaban el acceso a la información, la transparencia, estamos por la barrera de los cien, ahora sin esos organismos vemos hacia donde va la percepción ciudadana en este tema”, manifestó el Comisionado Presidente del Órgano Garante de Chihuahua.

Además, agregó, hay una reciente encuesta de un medio de comunicación nacional donde se establece que el 80 por ciento de la población del país establece que no hay combate a la corrupción.

Todos los días, agregó, se nos dice que ya no hay corrupción, pero el contraste con la información vemos que sí hay, como lo demuestran los casos de Segalmex y el “huachicol fiscal”, además de que ahora no se ataca le ataca, sino que se busca que no haya manera de conocer de su existencia, “por eso yo creo que es una simulación por parte del Gobierno federal” lo que está ocurriendo.

Así mismo, se pronunció por no normalizar la corrupción y por “sembrar la semilla” de su combate entre los jóvenes que cursan su educación primaria, secundaria y preparatoria, a través del estudio de la ética a fin de crear un parámetro de protección.