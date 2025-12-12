Impás pide evitar “atracones” durante cenas navideñas para prevenir riesgos a la salud

El subdirector de Prevención y Atención a la Salud del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), doctor Luis Carlos Esquivel, exhortó a la ciudadanía a moderar el consumo de comida y alcohol durante las posadas, así como en las cenas de Navidad y Año Nuevo, a fin de prevenir malestares digestivos e incluso eventos cardiovasculares.

¿Qué son los atracones y por qué aumentan en Navidad?

Un atracón se define como la ingesta de una cantidad excesiva de alimentos en un periodo corto, acompañada por una sensación de pérdida de control.

Durante las celebraciones decembrinas, este comportamiento se vuelve más frecuente debido a factores como:

La abundancia de comida típica de las reuniones festivas.

La presión social para compartir alimentos y bebidas.

Las emociones intensas asociadas a estas fechas, como estrés, nostalgia o alegría.

Aunque para muchas personas estos episodios son aislados, quienes ya presentan una relación complicada con la comida, como quienes viven con trastorno por atracón, bulimia o anorexia, depresión, pueden experimentar un aumento de síntomas y malestar emocional.

Consecuencias físicas y emocionales

Los atracones pueden generar efectos inmediatos y también repercusiones a largo plazo:

Físicas:

Indigestión, acidez y distensión abdominal.

Aumento de peso.

En casos más severos, complicaciones metabólicas y cardiovasculares si estos episodios se vuelven frecuentes.

Emocionales:

Culpa, vergüenza o frustración.

Sensación de pérdida de control.

Ciclos poco saludables, como dietas restrictivas que derivan en nuevos atracones.

¿La Navidad puede detonar un trastorno alimentario?

Si bien las fiestas decembrinas no causan directamente un trastorno de la conducta alimentaria (TCA), sí pueden actuar como detonantes en personas predispuestas.

El énfasis cultural en la comida, los comentarios sobre el cuerpo o el peso y las prácticas restrictivas para “compensar excesos” pueden agravar síntomas en quienes ya tienen vulnerabilidad.

Recomendaciones para evitar excesos

El IMPAS sugiere adoptar prácticas sencillas que permiten disfrutar las celebraciones sin comprometer la salud:

Moderación: Probar de todo, pero sin restricciones extremas ni excesos.