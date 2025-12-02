Huelga Fiscal hasta que el régimen centralista pida perdón a Chihuahua: Francisco Sánchez.

Presenta reforma para que estados puedan suspender el pago de impuestos federales.

Hoy la desobediencia es dignidad, porque con la declaración de guerra disfrazada de ley de aguas, el gobierno centralista busca condenarnos a padecer la peor, la más insufrible de las políticas destructivas de la que se tenga registro en este país. Así lo declaró el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, al presentar ante el Congreso del Estado la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal para facultar a las entidades federativas a entrar en Huelga Fiscal y suspender el pago de impuestos federales cuando la federación incurra en incumplimiento de sus obligaciones.

Francisco Sánchez advirtió que ante la nociva ley de aguas que pretende imponer el régimen centralista, que vulnera la soberanía de Chihuahua y pretende racionarle el agua desde el centro del país, se ha orillado a los chihuahuenses a tomar medidas como esta Huelga Fiscal.

“Huelga fiscal hasta que se proscriba la ley de aguas. Y se le pidan disculpas al norte por semejante provocación”, sentenció.

El legislador chihuahuense indicó que esta es una ofensiva que responde al intento de neocolonialismo del régimen, en donde quiere tratar a Chihuahua como Colonia y que los chihuahuenses le paguemos tributo mientras ellos nos avientan migajas.

“Cuando el régimen centralista quiere hacer de la humillación ley: Huelga Fiscal. Cuando quieren que nuestro ganado muera de hambre: Huelga Fiscal. Para evitar derramamiento de sangre: Huelga Fiscal”, sentenció.

La reforma planteada por Francisco Sánchez modificaría la Ley de Coordinación Fiscal para que cuenten con el mecanismo de Huelga Fiscal, el cual podría ser solicitado ante cada Congreso local por el titular del poder ejecutivo en la entidad, una tercera parte de los integrantes de la Legislatura o los municipios que representen al menos el 20% de la población del estado.