Urgente atender en Ciudad Juárez sobrepoblación de animales en situación de calle: Dip. Oscar Avitia.

Luego de escuchar varias peticiones de habitantes de Ciudad juárez, el diputado Oscar Daniel Avitia Arellanes, integrante del Grupo parlamentario de morena, exhortó a la Secretarías de Salud así como la de Desarrollo Urbano y Ecología estatales para que, en coordinación con las instancias federales, amplíen las campañas de esterilización e implementen acciones contundentes en colaboración con instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de atender de manera urgente la sobreexplotación de animales.

En ese sentido, también hizo un atento llamado a los tres niveles de gobierno para que, de manera coordinada se combata al comercio ilegal de animales de compañía, celebrando convenios de colaboración interinstitucionales e intersectoriales que faciliten la vacunación, promoción de adopción y fomento de la tenencia responsable.

El legislador detalló que se contempla un estimado de hasta cuatrocientos mil perros en situación de calle tan solo en Ciudad Juárez -estimaciones que varían debido al constante abandono de mascotas, así como a la carencia de cultura de esterilización-, lo que representa no solo un riesgo zoonótico, sino un reflejo de la falta de responsabilidad social y omisiones por parte de las autoridades.

“Tenemos entonces que, un amplio número de quejas ciudadanas giran en torno a esta problemática: reportes a la autoridad por mordeduras, así como por la proliferación de jaurías son tan solo una parte del problema, sin dejar de lado el riesgo a la salud y a la proliferación de enfermedades que esto representa”, advirtió .

Indicó que de acuerdo con la propia Secretaría de Salud del Estado, en lo que va del año hay registro de más de mil quinientas mordeduras con un alto riesgo de rabia y otras consecuencias a la salud, afectando en mayor medida a niñas, niños y personas adultas mayores.

Por otra parte, señaló que desde que la Ley de Bienestar Animal entró en vigor se prevé la implementación de programas preventivos y coordinados, sin embargo, estas acciones se llevan a cabo de manera aislada, lo que resulta insuficiente para regular la sobrepoblación de animales en calle, lo que implica una importante área de oportunidad en las atribuciones de los tres niveles de gobierno conforme a la Constitución Política, la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley de Salud, así como la referida legislación.

Avitia subrayó que si bien ya se registra antecedente de una serie de convenios de colaboración intergubernamentales en los que la Federación ha dotado de recursos al Estado, es necesario emprender acciones no aisladas en las que, los tres niveles de gobierno puedan dar seguimiento puntual, así como combatir el grave problema que representa el comercio ilegal de animales, aprovechando la facultad que dichas autoridades tienen para celebrar convenios de colaboración.

“Esta propuesta apuesta por un control humanitario a través de una gestión integral y coordinada, orientada a la esterilización masiva permanente, la adopción incentivada y la educación comunitaria, como un primer paso hacia el manejo justo, eficiente y respetuoso de la vida animal”, concluyó.