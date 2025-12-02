Maru Campos inaugura en Ciudad Juárez el Centro Comunitario Parajes de San José.

La gobernadora Maru Campos encabezó en Ciudad Juárez la ceremonia de inauguración del Centro Comunitario Parajes de San José, espacio que fue rehabilitado para la convivencia social que mejorará la calidad de vida de los más de 15 mil habitantes del sector.

La puesta en marcha de este inmueble es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Fundación Hogares y la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC).

En su mensaje, la mandataria estatal subrayó que en este Centro se ofrecerán servicios que transforman verdaderamente el día a día de las personas, mediante atención social, talleres, actividades deportivas, programas de apoyo y un comedor del programa NutriChihuahua.

Reiteró a los juarenses que el Gobierno del Estado les acompaña en todo momento, y que con hechos ha sabido cumplirles, no con dichos.

“El Gobierno es para esto, para tener un MediChihuahua, para tener un Centro Comunitario, para tener alimentación. Son cosas que atienden a nuestra persona y que nos cambian la vida”, expresó la titular del Ejecutivo.

Agradeció a los juarenses por su confianza y les pidió cuidar estas instalaciones, ya que, entre mejores condiciones se encuentre, se podrán hacer más centros comunitarios en otros puntos.

La directora general de Fundación Hogares, Madeleine Cortés, destacó que la recuperación del edificio fue posible gracias a un proceso de diseño y participación comunitaria, que permitió convertirlo en un espacio seguro y funcional para miles de familias, con el apoyo del delegado del Infonavit, Julio César Fajardo.

El titular de la SDHyBC, Rafael Loera, dijo que la dependencia ya tiene previstas algunas actividades para la operatividad de este espacio, talleres y actividades permanentes para todas las edades.

José Antonio Chávez, el director de la Comisión Estatal de Vivienda, señaló que esta rehabilitación forma parte de los esfuerzos por rescatar espacios públicos y destinarlos a iniciativas, que impacten directamente en el desarrollo de las comunidades.