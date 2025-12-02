Impulsa Yesi Reyes campañas intensivas sobre cáncer de próstata en Chihuahua

La diputada del PAN, Yesi Reyes, presentó una iniciativa con carácter de decreto para adicionar el artículo 217 Bis a la Ley Estatal de Salud, con el fin de establecer la intensificación de campañas de sensibilización en meses específicos, priorizando la detección oportuna del cáncer de próstata, así como acciones informativas sobre cáncer de mama y cérvico-uterino en sus respectivos periodos.

La legisladora explicó que la propuesta fija la realización anual de campañas reforzadas durante noviembre para cáncer de próstata, octubre para cáncer de mama y marzo para cáncer cérvico-uterino, con el objetivo de que las instituciones de salud estatales desarrollen acciones de información, difusión y orientación preventiva de forma sistemática.

Reyes Calzadías señaló que la iniciativa busca fortalecer la prevención y la detección temprana, sobre todo en padecimientos que muchas veces se diagnostican tarde. Subrayó que colocar mayor énfasis en el cáncer de próstata permitirá incrementar la información disponible para hombres adultos y reducir barreras de atención que suelen retrasar los chequeos médicos.

Al cerrar su presentación, la diputada destacó la importancia de que la ciudadanía cuente con campañas visibles y permanentes que impulsen el autocuidado en estos tres tipos de cáncer. “La detección temprana salva vidas; por eso necesitamos campañas que lleguen a más personas y que se mantengan año con año”, afirmó Yesi Reyes.