Destaca Daniela Álvarez apertura total a la ciudadanía en reforma estatutaria del PAN

La Presidenta del PAN Chihuahua, Daniela Álvarez, reconoció la reforma a los Estatutos del Partido Acción Nacional como un paso firme hacia la unidad, la modernización interna y, sobre todo, la apertura total a la ciudadanía.

Daniela Álvarez afirmó que estas reformas consolidan al PAN como la fuerza política más abierta a la ciudadanía y con mayor visión democrática, al establecer nuevas reglas claras, transparentes y profundamente participativas, que ponen al centro a la gente.

“Hoy Acción Nacional envía un mensaje contundente de unidad y fortaleza en todo México, especialmente desde Chihuahua. Somos un partido que se renueva para seguir siendo la casa de quienes creen en la libertad, en la dignidad humana y en el trabajo honesto. Con estas reformas abrimos completamente las puertas del PAN a la ciudadanía: ahora será la gente quien decida, quien participe y quien construya el futuro de nuestra institución”, expresó.

La dirigente estatal del PAN destacó que el nuevo método de afiliación se distingue por su modernidad y dinamismo, ya que ahora cualquier mexicano podrá afiliarse desde su celular, sin barreras burocráticas, ni intermediarios.

También resaltó que, dentro de esta apertura total a la ciudadanía, Acción Nacional institucionaliza las elecciones primarias abiertas como método para seleccionar candidatas y candidatos a cargos públicos, permitiendo que todos los ciudadanos que así lo deseen puedan participar en las decisiones más importantes del partido.

Además, Daniela Álvarez señaló que se mantienen otros métodos como la elección directa de la militancia activa, encuestas con metodología científica o mecanismos mixtos entre estas opciones, mientras que la designación directa queda reservada como un método extraordinario, únicamente para casos excepcionales.

“Quien quiera sumarse podrá hacerlo de manera más fácil y moderna; y quienes aspiren a tomar decisiones internas o buscar un cargo de elección popular deberán demostrar trabajo real y cercanía con la gente. Esto nos fortalece como institución y nos distingue de quienes operan con opacidad y control político”, aseguró Daniela Álvarez.

Asimismo, celebró la creación de nuevos mecanismos de participación ciudadana, como los Consejos Consultivos, que permitirán integrar a especialistas, liderazgos comunitarios y sociedad civil organizada en la toma de decisiones estratégicas que definirán el rumbo del PAN.

La Presidenta del PAN Chihuahua también destacó el compromiso del partido con las mujeres, al implementar nuevas reglas de alternancia entre hombres y mujeres en las dirigencias de los tres órdenes, así como la creación de la Comisión para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Además, celebró la institucionalización del principio “3 de 3”, que garantiza que ningún agresor sexual, deudor alimentario o persona con sentencia por violencia familiar pueda registrarse como candidato ni ocupar una dirigencia.

Finalmente, Daniela Álvarez reiteró que Acción Nacional seguirá trabajando unido, fuerte y de la mano de la ciudadanía, para defender la patria, la familia y la libertad, y para construir un México con mejores gobiernos y un futuro más digno para todas y todos.