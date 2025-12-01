Es SIGMUN de Municipio ejemplo a nivel nacional por su innovación y transparencia

La plataforma del Sistema de Información Geográfica del Municipio de Chihuahua (SIGMUN), destacó como referente nacional en innovación y transparencia durante su participación en el Quinto Foro de Estadística y Geografía para Estados y Municipios (FEGEM), organizado por el INEGI en el estado de Oaxaca.

La tesorera municipal, Amanda Córdova, en su calidad de presidenta del Consejo SIGMUN, presentó una ponencia en la que explicó la conformación de la plataforma, su evolución y la manera en que se ha consolidado como una herramienta de vanguardia para Chihuahua Capital.

Durante su intervención, expuso los beneficios de utilizar la información territorial y estadística para mejorar la toma de decisiones gubernamentales.

Por su parte, Ángel Guzmán, jefe del Departamento SIGMUN, informó que se contó con un stand interactivo dentro del foro, donde funcionarias y funcionarios de diversos estados y municipios pudieron explorar la plataforma.

El interés fue notable, pues varios asistentes expresaron su intención de replicar este modelo al reconocer a SIGMUN como uno de los SIG web más avanzados del país.

La participación en este foro nacional reforzó la importancia de contar con sistemas de información abiertos, confiables y actualizados, que fortalezcan tanto la transparencia como la eficiencia gubernamental.

Cualquier persona puede acceder gratuitamente al SIGMUN a través del sitio oficial del Municipio de Chihuahua: https://www.municipiochihuahua.gob.mx/.

La plataforma está disponible desde cualquier dispositivo con conexión a internet y constituye una herramienta clave para comprender y visualizar el territorio municipal.