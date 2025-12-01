Falsa alarma amenaza de bomba en el Edificio del Real en el Centro: Gobierno Municipal

El Gobierno Municipal informó que la amenaza de bomba suscitada este lunes por la mañana en el Edificio del Real en el Centro de la ciudad, fue falsa alarma tras una inspección oportuna realizada por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

Ignacio Dávila, coordinador de Comunicación Social del Gobierno Municipal, explicó que fue tras un reporte de una nota en el baño del establecimiento Starbucks, donde se mencionaba una supuesta bomba en el Edificio del Real motivo por el cual se activó el protocolo de actuación por parte de la Policía Municipal y enlaces de Protección Civil de las dependencias municipales afectadas.

Como primer respondiente, se contó con una movilización del grupo Beta de la Policía Municipal en apoyo al desalojo del personal, de visitantes y de reuniones que se llevaban a cabo. Posteriormente, se sumó el grupo K-9 para investigar las inmediaciones y descartar la amenaza.

Tras una investigación, se declaró que no se detectó ninguna novedad, pues fue una falsa alarma o broma de mal gusto, de igual forma, se dará seguimiento por parte de la DSPM.

El Gobierno Municipal exhorta a evitar realizar este tipo de bromas y no caer en ellas, además reitera su compromiso con la seguridad de las familias.