Invita municipio al tradicional Concierto Navideño del Conservatorio de Música de Chihuahua
Invita municipio al tradicional Concierto Navideño del Conservatorio de Música de Chihuahua

Michelle Mtz

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, invita a la ciudadanía al tradicional Concierto Navideño del Conservatorio de Música de Chihuahua, que se llevará a cabo el próximo miércoles 3 de diciembre de 2025 a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad.

Este evento se ha consolidado como uno de los más esperados del cierre de año por su capacidad de reunir a familias, amantes de la música y a la comunidad artística en un mismo espacio. Para esta edición, el público podrá disfrutar de un espectáculo que reunirá a más de 190 músicos en escena, entre estudiantes, maestros y artistas invitados.
A lo largo de la presentación, participarán las principales agrupaciones del Conservatorio, entre ellas la Big Band, la Orquesta de Guitarras, la Camerata de Cuerdas, el Coro A Capella, el Coro Infantil, el Coro Monumental y la Orquesta Sinfónica. La propuesta artística integra diversidad de estilos y arreglos que evocan el espíritu festivo y cálido característico de estas fechas.

El costo general del boleto es de $100 pesos, y podrán adquirirse en el Conservatorio de Música de Chihuahua, la Mediateca Municipal Enrique Servín, el Museo Sebastián y el Teatro de la Ciudad. Los horarios de venta serán de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en el Conservatorio y Museo Sebastián, y de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en la Mediateca Municipal y el Teatro de la Ciudad.

El Instituto de Cultura invita a la comunidad a disfrutar de este concierto que, año con año, celebra el talento local y fomenta el acceso a las artes. Esta presentación navideña se ha convertido en un símbolo del cierre cultural en Chihuahua, un espacio que reúne tradición, música y el espíritu de convivencia que

