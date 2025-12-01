Invita municipio al tradicional Concierto Navideño del Conservatorio de Música de Chihuahua

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, invita a la ciudadanía al tradicional Concierto Navideño del Conservatorio de Música de Chihuahua, que se llevará a cabo el próximo miércoles 3 de diciembre de 2025 a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad.

Este evento se ha consolidado como uno de los más esperados del cierre de año por su capacidad de reunir a familias, amantes de la música y a la comunidad artística en un mismo espacio. Para esta edición, el público podrá disfrutar de un espectáculo que reunirá a más de 190 músicos en escena, entre estudiantes, maestros y artistas invitados.

A lo largo de la presentación, participarán las principales agrupaciones del Conservatorio, entre ellas la Big Band, la Orquesta de Guitarras, la Camerata de Cuerdas, el Coro A Capella, el Coro Infantil, el Coro Monumental y la Orquesta Sinfónica. La propuesta artística integra diversidad de estilos y arreglos que evocan el espíritu festivo y cálido característico de estas fechas.

El costo general del boleto es de $100 pesos, y podrán adquirirse en el Conservatorio de Música de Chihuahua, la Mediateca Municipal Enrique Servín, el Museo Sebastián y el Teatro de la Ciudad. Los horarios de venta serán de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en el Conservatorio y Museo Sebastián, y de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en la Mediateca Municipal y el Teatro de la Ciudad.

El Instituto de Cultura invita a la comunidad a disfrutar de este concierto que, año con año, celebra el talento local y fomenta el acceso a las artes. Esta presentación navideña se ha convertido en un símbolo del cierre cultural en Chihuahua, un espacio que reúne tradición, música y el espíritu de convivencia que