José Luis Villalobos acerca el cine a la colonia Revolución

Para impulsar la convivencia vecinal y dar nueva vida a los espacios públicos, el diputado del PRI José Luis Villalobos llevó este fin de semana el programa “Al cine con Villalobos” a la colonia Revolución, donde fue recibido por la señora Celia Arzaga, vecina de la zona y una de las principales impulsoras de las actividades comunitarias en el sector.

La jornada reunió a numerosas familias que disfrutaron de una función al aire libre, palomitas y una tarde de recreación apta para todas las edades.