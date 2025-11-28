Refrenda Municipio convenio con el Comité Olímpico Mexicano en beneficio de deportistas chihuahuenses

Con el objetivo de refrendar el compromiso del presidente municipal, Marco Bonilla con la comunidad deportiva, el titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Juan José Abdo Fierro se reunió con la presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), Mary José Alcalá.

En las instalaciones emblemáticas del COM en la Ciudad de México se sostuvo esta reunión para hacer un informe de las actividades alcanzadas en este primer año del convenio de colaboración que celebran entre ambos organismos deportivos.

El director del IMCFD, Juan José Abdo dio a conocer que se diseñará un programa de capacitaciones y de nuevos cursos del propio COM, para que sean impartidos por expertos aquí ante los entrenadores y promotores de Chihuahua capital.

Agradeció las atenciones brindadas durante este año y reconoció los frutos que generaron los campamentos realizados con los diversos contingentes de atletas de atletismo, handball, boxeo, parkour, entre otros, que permanecieron en concentración para entrenamientos en el COM y como hospedaje para competencias en la Ciudad de México.

Por su parte la presidenta del Comité Olímpico Mexicano reconoció el compromiso del presidente Municipal Marco Bonilla con la comunidad deportiva desde las bases de iniciación hasta los programas de alto rendimiento como el caso de Meta Olímpica para atletas con miras a los Juegos Olímpicos 2028, quien refirió como una iniciativa de innovación.

De esta manera se buscará fortalecer a más atletas de distintos deportes en campamentos y generar una agenda de eventos en colaboración con el Comité Olímpico en la capital del estado.