117 mil mdp, presupuesto de Chihuahua para 2026

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, entregó este lunes el Paquete Económico 2026 al Congreso del Estado, durante un evento realizado en el salón Mezzanine del Edificio Legislativo. Acudió acompañada del secretario de Hacienda estatal, José de Jesús Granillo Vázquez.

El documento plantea un presupuesto total de 117 mil 29 millones 456 mil 456 pesos, orientado —según el Gobierno del Estado— a fortalecer los sectores considerados fundamentales para el bienestar y el desarrollo humano: educación, salud, seguridad y protección social.

En materia de Educación, se proyecta una inversión superior a 35 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de más de mil 900 millones respecto a 2025.

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-2555025491439387&output=html&h=280&adk=3348885403&adf=1419453397&pi=t.aa~a.1959960161~i.7~rp.4&w=815&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1764358454&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=7419470830&ad_type=text_image&format=815×280&url=https%3A%2F%2Felpueblo.com%2Flocal%2F117-mil-mdp-presupuesto-de-chihuahua-para-2026-20251128-447530.html&fwr=0&pra=3&rh=200&rw=815&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&aieuf=1&aicrs=1&fa=27&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTQuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTQyLjAuNzQ0NC4xNzYiLG51bGwsMCxudWxsLCI2NCIsW1siQ2hyb21pdW0iLCIxNDIuMC43NDQ0LjE3NiJdLFsiR29vZ2xlIENocm9tZSIsIjE0Mi4wLjc0NDQuMTc2Il0sWyJOb3RfQSBCcmFuZCIsIjk5LjAuMC4wIl1dLDBd&abgtt=6&dt=1764358456602&bpp=3&bdt=1006&idt=3&shv=r20251118&mjsv=m202511120101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D4d97e61c6fbab75c%3AT%3D1764178569%3ART%3D1764358452%3AS%3DALNI_MaskbCMsJeW-ZrqcWDMzW_yN-AoJw&gpic=UID%3D00001313d54f6093%3AT%3D1764178569%3ART%3D1764358452%3AS%3DALNI_Mbm6pRCvtE8Ns8XR29p-OEEaJXYxw&eo_id_str=ID%3D005c8c458113df21%3AT%3D1764178569%3ART%3D1764358452%3AS%3DAA-AfjZreRDJw7-TD9ci-kunCM54&prev_fmts=0x0%2C728x90&nras=3&correlator=7445955472783&frm=20&pv=1&u_tz=-360&u_his=13&u_h=720&u_w=1280&u_ah=672&u_aw=1280&u_cd=24&u_sd=1.5&dmc=8&adx=87&ady=1413&biw=1265&bih=551&scr_x=0&scr_y=0&eid=31095753%2C31095809%2C31095813%2C95376242%2C95376707%2C42533294%2C95373956%2C95376118%2C95376893&oid=2&pvsid=1564977586077726&tmod=2104060317&uas=1&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Felpueblo.com%2Fseccion%2Flocal%2F&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1280%2C0%2C1280%2C672%2C1280%2C551&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=1&num_ads=1&ifi=3&uci=a!3&btvi=2&fsb=1&dtd=12

Para el sector Salud, el paquete contempla más de 11 mil millones de pesos, es decir, 870 millones adicionales, con el objetivo de continuar programas como MediChihuahua y reforzar la atención médica.

En Protección Social, el presupuesto asciende a 9 mil millones de pesos, un aumento de mil 200 millones. En tanto, los rubros de Justicia y Seguridad sumarán más de 14 mil 177 millones de pesos.

El proyecto también incluye un incremento en las trasferencias destinadas a los municipios: para 2026 se prevé un monto superior a 18 mil 85 millones de pesos, lo que implica un aumento mayor a mil 750 millones respecto al ejercicio anterior.

El Gobierno estatal destacó que una de las estrategias clave para sostener el crecimiento económico es el fortalecimiento de los ingresos propios, lo que permitirá continuar con las obras y proyectos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, particularmente en materia de infraestructura y obra pública.