Alistan operativo especial de limpieza en el Centro por temporada navideña

El director de Servicios Públicos Municipales, José Luis de Lamadrid, informó que ya se prepara un operativo especial de limpieza en el Centro de la ciudad con motivo de la temporada navideña, en el que participarán cerca de 70 trabajadores dedicados a la recolección de basura.

El operativo iniciará el próximo 5 de diciembre y se extenderá hasta el 27 del mismo mes, periodo considerado como el de mayor afluencia de visitantes, debido a las compras navideñas, el encendido del árbol y la presencia de actividades recreativas y comerciales, incluidos los vendedores ambulantes.

De Lamadrid destacó que el objetivo es mantener en óptimas condiciones uno de los espacios públicos más concurridos de la capital. Recordó que tan solo el año pasado se recolectaron alrededor de 300 toneladas de basura durante diciembre, cifra que refleja la importancia de reforzar las labores de limpieza en estas fechas.