Inauguran expo “La Gran Fuerza Aérea” de la Sedena

Autoridades civiles y mandos militares encabezaron este jueves la apertura de la exposición “La Gran Fuerza Aérea”, una muestra interactiva instalada por la Secretaría de la Defensa Nacional en el complejo de la Feria de Santa Rita.

La gobernadora María Eugenia Campos Galván acudió al arranque del recorrido, acompañada por el comandante de la 5/a Zona Militar, general Felipe González Moreno; el comandante de la 42/a Zona Militar, general Jorge Alejandro Gutiérrez Martínez; y el coordinador estatal de la Guardia Nacional, general Alejandro Rivas Salgado.

Durante el acto, se resaltó que el objetivo de la exhibición es acercar a la ciudadanía al trabajo de la Fuerza Aérea Mexicana y fomentar espacios de convivencia mediante actividades formativas y recreativas.