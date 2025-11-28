Alerta Municipio por posible presencia de animales mostrencos en algunas vialidades

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, emitieron una alerta a los ciudadanos ante la posible presencia de animales mostrencos en algunas vialidades de Chihuahua Capital por la diminución de la temperatura en la ciudad.

Durante la temporada invernal, la cantidad de pastizales y alimento disminuye, por lo que algunos animales se salen de sus corrales en búsqueda de alimento.

Si te encuentras con cualquier de ganado mayor o menor comunícate al 9-1-1; es importante no retener o tocar a los animales debido a que se pueden poner agresivos y te pueden lastimar o causar algún accidente.

Además, se exhorta a mantener la calma y mantenerse seguro, resguardar a los niños y adolescentes y, por último, permitir que las autoridades se hagan cargo y actúen bien.

Como parte de las estrategias para retirar y evitar accidentes, se implementan operativos junto a la Policía Montada de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. La mayoría de los mostrencos se han localizado en las siguientes zonas: prolongación de la avenida Teófilo Borunda y el Parque Encino, Circuito Universitario, avenida De la Cantera y cerca del Aeropuerto.

Con la finalidad de evitar accidentes, se exhorta los ciudadanos acatar las recomendaciones, reportar a la autoridad correspondiente y pasar con precaución en las zonas mencionadas.