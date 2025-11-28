Anuncia Municipio inicio de temporada de poda

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, anuncia que, a partir de hoy viernes 28 de noviembre, inicia la temporada de poda, finalizando el día sábado 28 de febrero de 2026.

Con estas acciones se busca preservar la salud del arbolado urbano, fomentar el crecimiento adecuado de los árboles y prevenir afectaciones al medio ambiente.Para una poda responsable y segura, se exhorta a las familias chihuahuenses a seguir estas recomendaciones:

1. Respetar las fechas establecidas de la temporada de poda.

2. Utilizar herramientas adecuadas como pinzas de poda, serruchos, pértigas y tijeras, además de equipo de seguridad personal (guantes, lentes, cubrebocas y calzado cerrado o de seguridad).

3. Identificar el árbol a podar y definir el tipo de poda (alta o baja).

4. Sanitizar las herramientas utilizando dos tapitas de cloro por cada litro de agua.

5. Verificar los cuatro cuadrantes del árbol antes de iniciar.

6. Retirar ramas secas, enfermas o entreveradas.

7. Realizar cortes en ángulo de 45° para promover el crecimiento o en 90° para podas bajas.

8. Aplicar pintura con canela o fungicida en los cortes para proteger el árbol.llevará a cabo la poda en camellones, parques y plazas de la capital.Para mayor información, la Dirección de Mantenimiento Urbano pone a disposición de la ciudadanía el “Manual de Podas”, disponible en http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Servicios, en el apartado “manual de poda”.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el medio ambiente y con el bienestar de las familias de Chihuahua.