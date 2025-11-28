Presentan libro “Archivo Histórico: Guardián de la memoria del Municipio”

El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos, presentó el libro “Archivo Histórico: Guardián de la memoria del Municipio”, obra que reúne documentos fundamentales preservados durante décadas por el cronista de la ciudad, profesor Rubén Beltrán Acosta, mismos que relatan la historia de la ciudad.

Asimismo, se inauguró la exposición fotográfica “A través de los archivos, un viaje por la historia de Chihuahua” en el Museo Sebastian Casa Siglo XIX, la cual reúne cerca de 30 fotografías de documentos históricos resguardadas por el Archivo Histórico Municipal y 19 cuadros de retratos de gobernadores que fueron encontrados y restaurados.

La exposición permanecerá del 27 de noviembre al 11 de enero.En representación del alcalde Marco Bonilla, su suplente René Chavira Venzor destacó que, a lo largo de su historia, la ciudad de Chihuahua ha sido forjada por mujeres y hombres que supieron mirar lejos, avanzar con firmeza y construir identidad.

Afirmó que, aunque el tiempo transforma los rostros y paisajes, permanece la memoria colectiva, la cual permite reconocer de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde queremos ir.

“Esa memoria es la que se preserva en estas páginas”, señaló.Este libro contiene 18 boletines elaborados gracias al trabajo de Rubén Beltrán, mismos que narran datos curiosos e históricos de la ciudad, información sobre documentos oficiales y más para quienes deseen conocer más a fondo su ciudad.

Por su parte, la coordinadora de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos, Amelia Lucía Martínez Portillo, indicó que “Archivo Histórico: Guardián de la memoria del Municipio” representa más que una compilación: es el resultado de más de cuatro décadas de trabajo dedicado, de pasión por la historia y de un compromiso firme con la preservación de la identidad chihuahuense.

El cronista municipal y autor del libro, profesor Rubén Beltrán Acosta, resaltó que la creación de esta obra refleja un esfuerzo de casi 40 años, resultado de una labor constante de conservación y difusión del patrimonio documental del municipio.